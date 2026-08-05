عقود القمح الأمريكي تتراجع هامشياً وسط مخاوف بشأن صادرات البحر الأسود

تراجعت أسعار القمح الأمريكي بشكل طفيف خلال تعاملات الثلاثاء، لكنها حافظت على معظم مكاسب الجلسة السابقة، في ظل استمرار المخاوف من اضطرابات صادرات الحبوب عبر البحر الأسود نتيجة تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفض عقد القمح الأكثر تداولاً في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 0.4% إلى 6.48 دولار للبوشل، بعدما كان قد ارتفع 1.8% في الجلسة السابقة.

اضطرابات البحر الأسود تدعم الأسعار

تواصل روسيا وأوكرانيا استهداف السفن والموانئ باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، ما أدى إلى تعطيل شحنات الحبوب من البحر الأسود، في وقت تُعد فيه الدولتان من أكبر مصدري القمح في العالم.

وأشار محللون إلى أن أسعار تصدير القمح الروسي تراجعت الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع تكاليف الشحن وأقساط التأمين، إلا أنهم يتوقعون أن ترتفع صادرات روسيا من القمح خلال أغسطس مقارنة بشهر يوليو.

وقال أندرو وايتلو، المحلل لدى شركة Episode 3، إن السوق لا يعكس بالكامل حتى الآن التأثير المحتمل لاضطرابات الصادرات، مرجحاً أن تشهد الأشهر المقبلة تأثيراً أكبر على الإمدادات العالمية.

وارتفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو بنحو 28% منذ بداية العام، مدفوعة بالجفاف في الولايات المتحدة الذي قلص محصول القمح الشتوي وخفض المعروض العالمي، رغم أن المحاصيل في معظم الدول الأخرى جاءت بمستويات جيدة.

الذرة وفول الصويا

استقرت أسعار الذرة مع ميل طفيف للتراجع، إذ انخفضت بنسبة 0.1% إلى 4.72 دولار للبوشل بعد مكاسب بلغت 1.8% في الجلسة السابقة، عقب إعلان وزارة الزراعة الأمريكية تراجع جودة المحصول للأسبوع الثالث على التوالي بسبب الطقس الحار والجاف في منطقة الغرب الأوسط.

وأظهرت بيانات الوزارة انخفاض نسبة محصول الذرة المصنف بين جيد وممتاز إلى 61% حتى يوم الأحد، مقارنة مع 63% قبل أسبوع.

في المقابل، تراجعت أسعار فول الصويا بنسبة 0.4% إلى 11.87 دولار للبوشل، رغم استمرار قوة مبيعات التصدير الأمريكية، في ظل وفرة الإمدادات العالمية.

وأبقت وزارة الزراعة الأمريكية تصنيف جودة محصول فول الصويا دون تغيير عند 63% في فئة جيد إلى ممتاز، لتسجل تقييمات الذرة وفول الصويا أدنى مستوياتها لهذه المرحلة من موسم النمو منذ ثلاث سنوات.