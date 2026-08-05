الريبل يتراجع لليوم الثاني على التوالي مع متابعة التطورات الجيوسياسية

تراجع سعر عملة الريبل (XRP) لليوم الثاني على التوالي، بنحو 0.4% ليتداول قرب 1.07 دولار خلال تعاملات الثلاثاء في تمام الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب، مواصلاً التحرك ضمن اتجاه هبوطي يتماشى مع الأداء الضعيف لسوق العملات المشفرة بشكل عام.

ورغم الضغوط السعرية، تشير بيانات الشبكة إلى تزايد نشاط المستثمرين، ما قد يوفر دعماً للعملة إذا استمر هذا الاتجاه.

غموض سياسي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، تأجيل شن هجمات جديدة على إيران بانتظار نتائج المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى، يوم الاثنين، صحة تصريحات ترامب، مؤكداً عدم وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة أو اجتماعات مقررة بين الجانبين.

ويُعد الخلاف حول مضيق هرمز إحدى أبرز نقاط الخلاف في المحادثات الجارية، إذ كان المضيق قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يومياً.

ارتفاع نشاط الحيتان والمستخدمين

أظهرت بيانات دفتر حسابات ريبل (XRP Ledger) زيادة ملحوظة في حيازات المحافظ الكبرى، إذ ارتفعت نسبة المحافظ التي تمتلك ما بين 100 مليون ومليار وحدة من الريبل إلى 11.98% من إجمالي المعروض، مقارنة مع 10.66% يوم السبت الماضي.

ويرى محللون أن استمرار زيادة حيازات المستثمرين الكبار قد يسهم في امتصاص ضغوط البيع، بما يدعم تعافي العملة خلال الفترة المقبلة.

كما سجل نشاط المستخدمين على الشبكة نمواً ملحوظاً، إذ بلغ عدد العناوين النشطة التي أرسلت أو استقبلت معاملات نحو 17 ألف عنوان يوم الثلاثاء، بعدما وصل إلى قرابة 37 ألف عنوان في اليوم السابق.

وتظهر البيانات أيضاً أن عدد العناوين النشطة كان قد تراجع إلى نحو 20 ألف عنوان في 20 يوليو، ما يعكس تحسناً في نشاط الشبكة مع اقتراب سعر الريبل من مستوى الدعم الرئيسي عند 1.00 دولار.