سعر سهم بي اتش ام كابيتال (BHMCAPITAL) يحول خسائره المبكرة إلى مكاسب طفيفة – توقعات اليوم – 05-08-2026

أغلق سعر سهم بي اتش ام كابيتال (BHMCAPITAL) على مكاسب طفيفة في آخر جلساته، بعد انخفاضه في بداية الجلسة ليرتد ارتفاعاً محولاً تلك الخسائر المبكرة إلى صعود، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغط السلبي حوله.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.09 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 0.913 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط