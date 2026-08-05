الدولار الكندي يتراجع إلى أدنى مستوى في ستة أيام مع هبوط أسعار النفط

تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء، ليسجل أدنى مستوى له في ستة أيام، متأثراً بانخفاض أسعار النفط، وذلك رغم بيانات أظهرت تسجيل كندا فائضاً تجارياً للشهر الرابع على التوالي.

وانخفض الدولار الكندي بنسبة 0.2% إلى 1.4070 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بعدما لامس خلال الجلسة مستوى 1.4076، وهو الأضعف منذ الأربعاء الماضي.

وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري الكندي ارتفع إلى 3.86 مليار دولار كندي في يونيو، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 3 مليارات دولار كندي، بدعم من ضعف العملة المحلية الذي عزز قيمة الصادرات والواردات.

وقال أندرو غرانثام، كبير الاقتصاديين لدى سي آي بي سي كابيتال ماركتس، إن بيانات يونيو تؤكد أن تعافي أحجام الصادرات كان أحد أبرز العوامل التي دعمت نمو الاقتصاد الكندي خلال الربع الثاني، لكنه حذر من أن تهديد فرض رسوم جمركية جديدة قد يؤدي إلى تباطؤ هذا الزخم خلال الفترة المقبلة.

وتشير البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، في حين كانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي فرض رسوم جمركية جديدة على واردات كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات منفصلة توسع نشاط قطاع التصنيع الكندي في يوليو بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، مدعوماً بارتفاع الإنتاج والطلبات المحلية، إلا أن ضعف الطلب الخارجي أثار مخاوف بشأن استدامة هذا التحسن.

وضغط تراجع أسعار النفط على العملة الكندية، إذ هبط خام النفط بنحو 5.7% إلى 75.80 دولاراً للبرميل بعد تصريحات لمسؤولين أمريكيين وقطريين عززت الآمال بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع مع إيران، بما قد يسهم في استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية على مختلف الآجال، إذ انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.565% بعد إعادة فتح الأسواق عقب عطلة رسمية في كندا.