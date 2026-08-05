الاقتصاد

سعر سهم أرامكس (ARMX) يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 05-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم أرامكس (ARMX) يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 05-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم أرامكس (ARMX) يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 05-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 22:35 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

صعد سعر سهم أرامكس (ARMX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 1.65 درهم، ما أكسب السعر زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما ضاعف من هذا الزخم، ولكن في المقابل من ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما قد يعيق من فرص السهم لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط.

 

لهذا فطيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 1.65 درهم فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الصعود خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 1.88 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا