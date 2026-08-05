سعر سهم أرامكس (ARMX) يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 05-08-2026

صعد سعر سهم أرامكس (ARMX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 1.65 درهم، ما أكسب السعر زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما ضاعف من هذا الزخم، ولكن في المقابل من ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما قد يعيق من فرص السهم لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط.

لهذا فطيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 1.65 درهم فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الصعود خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 1.88 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي