النفط يهبط بأكثر من 5% بعد تصريحات إيجابية بشأن اتفاق أمريكي-إيراني

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بعدما أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري.

وعلى صعيد التداولات، انخفض خام برنت، القياس العالمي، بنسبة 5.3% ليغلق عند 79.36 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.7% ليغلق عند 75.77 دولارًا للبرميل.

اتفاق وشيك

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "نجري محادثات مع الإيرانيين، وهناك احتمال للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا لإعادة فتح المضيق والانتقال نحو وضع أكثر استقرارًا في هذا النزاع."

وأضاف، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران ستُسمح لها بفرض رسوم عبور على السفن: "سيكون هناك حرية في الملاحة."

وبحسب دبلوماسيين مطلعين تحدثوا إلى "بلومبرغ"، تدرس طهران السماح لدول أوروبية بالمشاركة في إزالة الألغام من مضيق هرمز، الذي تُعد الألغام البحرية فيه من أبرز العقبات أمام استئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي.

نوع فتيل التوترات

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه أوقف تنفيذ هجوم واسع على إيران لإتاحة المجال أمام المفاوضات بشأن المضيق. كما سبق أن وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقًا في 17 يونيو لإعادة فتح المضيق، إلا أن الاتفاق انهار سريعًا.

وتطالب إيران بأن تعبر السفن التجارية مضيق هرمز عبر مياهها الإقليمية، بينما سبق أن استهدفت مرارًا سفنًا كانت تبحر بمحاذاة السواحل العُمانية تحت حماية عسكرية أمريكية.

وفي أحدث التطورات الأمنية، أفاد مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني بأن سفينة شحن تعرضت، الاثنين، لمقذوف مجهول على بعد نحو 20 ميلًا بحريًا شمال شرق مدينة الخصب العُمانية.

ورغم التفاؤل الذي انعكس على الأسواق، يرى محللون أن فرص نجاح أي اتفاق لا تزال محدودة.