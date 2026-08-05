كوريا الشمالية تتوعد اليابان بتحرك عسكري

تحركات عسكرية خطيرة

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:40 مساءً كتب شريف احمد - اتهمت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليابان بأنها تتحوّل إلى دولة حرب، في ظلّ مساعي طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة المحيط الهادئ.وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، قالت كيم يو جونغ إن قيادة بلادها "ستتخذ خيارات عسكرية إضافية تفرضها بوضوح التحوّلات التي تشهدها اليابان".وأضافت: "اليابان تسرّع تحولها إلى دولة حرب"، مستشهدة بإطلاق طوكيو أخيرًا صواريخ توماهوك بعيدة المدى، وبمشاركتها في مناورات عسكرية بقيادة الولايات المتحدة في الفيليبين في مايو، ومعتبرةً أن ذلك دليل على دعم واشنطن "لتحركات عسكرية خطيرة" في المنطقة.وقالت إن طوكيو تمضي نحو امتلاك قدرة على شن هجمات استباقية، مضيفةً: "لن نكون متفرجين سلبيين على التطور العسكري لليابان الذي قد يشكل تهديدًا خطيرًا".وجاء في بيان كيم: "إذا أمسك ورثة النزعة العسكرية بأسلحة فتاكة بين أيديهم، فإن أمورًا غير سارة ستحدث".