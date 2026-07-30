أخبار من السعودية.. الرياض.. جراحة طارئة تنقذ سبعيني من مضاعفات ثقب حاد بالمعدة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - نجح فريق طبي في قسم الجراحة العامة بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض في إنقاذ مريض في العقد السابع من العمر، بعد إجراء عملية جراحية طارئة لمعالجة ثقب حاد بالمعدة، في تدخل أسهم في تجنب مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريض. ويُعد المستشفى أحد مستشفيات التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض. استقبال الحالة وسرعة التعامل وأوضح المستشفى أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من أعراض حادة، وبعد استكمال الفحوصات السريرية والتشخيصية تبيّن وجود ثقب حاد بالمعدة، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري.

وأُجريت العملية بنجاح بقيادة استشارية الجراحة العامة الدكتورة ديما حمامي، وبمشاركة الدكتور في القرناس والدكتور أحمد طاهر، فيما ضم فريق العمليات الممرضة سره بابكر والممرضة المساعدة ساغاي سيلفي، وأشرف على التخدير الدكتورة فاتن والدكتورة هند، بمشاركة فني التخدير ناصر الخميس، حيث نُفذ التدخل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الطبية. تلقي الرعاية والتماثل للشفاء وبيّن المستشفى أن المريض تلقى الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة التنويم، وشهد تحسنًا تدريجيًا حتى تماثل للشفاء، وغادر المستشفى بعد أسبوع وهو يتمتع بحالة صحية مستقرة.

ويؤكد هذا النجاح كفاءة الكوادر الطبية والتكامل بين الفرق الجراحية والتخديرية والتمريضية، ويبرز أهمية سرعة التشخيص والتدخل الجراحي المبكر في حالات ثقب الجهاز الهضمي، بما يسهم في رفع نسب نجاح العلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.