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أخبار من السعودية.. الطقس في السعودية.. أمطار مسائية غزيرة على منطقة جازان

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واس - جيزان 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. الطقس في السعودية.. أمطار مسائية غزيرة على منطقة جازان 1/2
  • أخبار من السعودية.. الطقس في السعودية.. أمطار مسائية غزيرة على منطقة جازان 2/2

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة على منطقة جازان.
وشملت محافظات فيفا، والعارضة، والريث، وهروب، والداير بني مالك، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

حالة الطقس

كان المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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