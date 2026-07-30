أخبار من السعودية.. الطقس في السعودية.. أمطار مسائية غزيرة على منطقة جازان

حالة الطقس

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة على منطقة جازان.وشملت محافظات فيفا، والعارضة، والريث، وهروب، والداير بني مالك، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.كان المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة.