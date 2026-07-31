أخبار من السعودية.. الدمام 46 مئوية والرياض 45.. بيان درجات الحرارة في السعودية

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد؛ بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، في السعودية.
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 46 مئوية، بينما تسجل في العاصمة الرياض 45 ومكة المكرمة 43 والمدينة المنورة 41 درجة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Status
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 46 مئوية، بينما تسجل في العاصمة الرياض 45 ومكة المكرمة 43 والمدينة المنورة 41 درجة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Status
درجات الحرارةوجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:
|المدينة
|الصغرى (°م)
|العظمى (°م)
|الرطوبة (%)
|أهم الظواهر الجوية
|الرياض
|28
|45
|15
|صحو إلى غائم جزئي
|مكة المكرمة
|32
|43
|30
|صحو
|المدينة المنورة
|30
|41
|30
|صحو
|جدة
|29
|41
|80
|صحو
|الدمام
|31
|46
|90
|غائم جزئي / ضباب
|أبها
|19
|29
|80
|أمطار رعدية / رياح نشطة
|تبوك
|26
|39
|30
|رياح نشطة
|بريدة
|26
|45
|15
|صحو إلى غائم جزئي
|حائل
|25
|40
|20
|صحو إلى غائم جزئي
|الباحة
|21
|29
|65
|سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة
|عرعر
|28
|43
|15
|صحو
|سكاكا
|27
|42
|20
|صحو إلى غائم جزئي
|جازان
|33
|39
|80
|أمطار رعدية / رياح نشطة / أتربة مثارة
|نجران
|29
|39
|65
|سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة / أتربة مثارة