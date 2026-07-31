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أخبار من السعودية.. مركز التغير المناخي يعزز التنبؤ بحرائق الغابات والجفاف في المملكة

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. مركز التغير المناخي يعزز التنبؤ بحرائق الغابات والجفاف في المملكة 1/3
  • أخبار من السعودية.. مركز التغير المناخي يعزز التنبؤ بحرائق الغابات والجفاف في المملكة 2/3
  • أخبار من السعودية.. مركز التغير المناخي يعزز التنبؤ بحرائق الغابات والجفاف في المملكة 3/3

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - يعمل المركز الإقليمي للتغير المناخي على تعزيز الاستجابة الوطنية والمحلية لمخاطر التغيرات المناخية والحد من آثار الجفاف وحرائق الغابات، وذلك من خلال إعداد التحليلات التنبؤية المتخصصة وتطوير المنظومات الرقمية المتقدمة للمراقبة والإنذار المبكر.
وفي هذا السياق أصدر المركز التابع للمركز الوطني للأرصاد تقريراً مناخياً شاملاً يرصد توقعات توفر الظروف المناخية الملائمة لاندلاع حرائق الغابات في مختلف مناطق المملكة خلال فصل الصيف، حيث كشفت النتائج عن تباينات مكانية وموسمية في مدى القابلية لاندلاع الحرائق، واستئثار المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية بأعلى مستويات الخطر نتيجة كثافة الغطاء النباتي وارتفاع درجات الحرارة والجفاف الموسمي.
للحد من التغير المناخي.. المملكة تواصل برامج حماية غابات المانجروف - اليوم

إنجازات نوعية

وأوضح التقرير أن شهر يونيو مثّل بداية التزايد التدريجي للظروف الملائمة للحرائق، فيما شهد شهر يوليو ارتفاعًا في مستوى الخطر واتساع نطاقه المكاني، وتشير التوقعات إلى استمرار ذروة الخطر خلال شهر أغسطس في مناطق عسير وجازان والباحة، مع امتداد التأثيرات بنسب متدرجة إلى أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل.
الجفاف - أرشيفية

وقد حقق المركز إنجازات نوعية في هذا المجال شملت إطلاق الخريطة التفاعلية عبر منصة أرصاد لتوفير التنبؤات اللحظية، إلى جانب تفعيل مؤشر خطورة الحرائق المناخي المعتمد على ربط شح الأمطار ودرجات الحرارة بالغطاء النباتي، وتقديم توصيات استراتيجية لإدارة الأراضي وتقليل المواد القابلة للاشتعال.
واختتم المركز تقريره بالتأكيد على أهمية التكامل بين الجهات المختصة ودمج التوقعات المناخية ضمن خطط الاستعداد للطوارئ، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المرونة البيئية في كافة المناطق المعرضة للخطر.
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ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

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