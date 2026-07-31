أخبار من السعودية.. طقس الجمعة.. ارتفاع في درجات الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

توقعات البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

توقعات الخليج العربي

الرياح السطحية: شرقية إلى شمالية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 07:34 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، على المملكة، منبها من ارتفاع في درجات الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على العديد من المناطق.حسب بيان الأرصاد؛ لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، عسير. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Statusكما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران، وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الواصل ما بين وادي الدواسر وشرورة.في حين تتأثر أجزاء من المنطقة الشرقية بارتفاع في درجات الحرارة العظمى مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزائها الجنوبية، ولا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية منها، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.