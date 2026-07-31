الذهب يقفز بأكثر من 3% بدعم من ضعف الدولار وصدور بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وصدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بما يتماشى مع التوقعات.



يأتي ذلك مع خفض المستثمرين رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أطلق رئيسه كيفن وارش إشارات محدودة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية.



وعلى صعيد التداولات، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.4% إلى 4,173.9 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في التعاملات الأمريكية تسليم أغسطس آب بنسبة 1.9% إلى 4,108.30 دولار للأوقية.



ضعف الدولار



تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.9% مع صعود الين الياباني، بينما ظل المتعاملون يترقبون احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.



ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة، وهو ما يعزز الطلب عليه.



بيانات التضخم والفيدرالي



لم تشهد الأسعار تغيرًا كبيرًا عقب صدور بيانات وزارة التجارة الأمريكية التي أظهرت تراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1% في يونيو، بما يتوافق مع التوقعات.



لكن الأسواق ترى أن هذا التباطؤ قد يكون مؤقتًا، في ظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.



كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% - 3.75%.



وخلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، أكد كيفن وارش التزام البنك المركزي بخفض التضخم، إلا أن تصريحاته لم تقدم رؤية واضحة بشأن الخطوات المقبلة، ما أثار حالة من الحيرة في الأسواق.



وأظهرت بيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن الأسواق أصبحت تتوقع بنسبة 57% رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر، انخفاضًا من نحو 77% قبل اجتماع البنك المركزي.



وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الذهب، نظرًا لأنه أصل لا يدر عائدًا.