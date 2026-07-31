إسبانيا تستدعي سفير إيطاليا بعد مطالبة "ميلوني" استبعادها من "شنغن"

استبعاد إسبانيا من "شنغن"

اليمين المتطرف

الهجرة غير النظامية

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - ندّدت وزارة الخارجية الإسبانية الخميس بـ"ديماغوجية" إيطاليا، بعدما طالبت بتعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن إثر تدفق مهاجرين غير نظاميين من شمال المغرب الى جيب سبتة، معلنة أنها ستستدعي سفير روما للاحتجاج.وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على إكس إن ما نشره وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني "غير ملائم" من قبل "بلد شريك وصديق ننتظر منه تضامنا أوروبيا لا ديماغوجية حزبية"، مضيفا أنه سيستدعي "الجمعة السفير الإيطالي" في مدريد.ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن بعدما دخل مئات المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة انطلاقا من المغرب.ومنطقة شنغن هي فضاء يضم 29 دولة أوروبية ألغت رسميا إجراءات المراقبة على حدودها المشتركة.وتأتي تعليقات ميلوني بعد تصريحات مماثلة أدلى بها في وقت سابق من اليوم وزير الخارجية أنتونيو تاياني.وقالت ميلوني المنتمية إلى اليمين المتطرف عبر إكس: "نحن بصدد جمع الجهات المختصة، وبمجرد انتهاء الاجتماعات، سنكون مستعدين للتحرك، بما في ذلك اتخاذ تدابير استثنائية... مثل تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا".وتابعت أن صور المهاجرين الواردة من سبتة كانت "صادمة". واضطر معظمهم، ومن بينهم أطفال، إلى السباحة للوصول إلى هناك.وأعلنت السلطات الإسبانية انتشال جثث تسعة أشخاص قضوا أثناء محاولتهم بلوغ سبتة سباحة.وأضافت ميلوني: "لن تقف إيطاليا مكتوفة اليدين".وكان تاياني وجّه دعوة مماثلة في وقت سابق. ودعا الخميس إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن.وأيّد في منشور على إكس: "إغلاق منطقة شنغن أمام إسبانيا"، واعتبر أن "الهجرة غير النظامية وغير المنضبطة تشكّل خطرا على الأمن القومي".وأضاف: "إن الصور الواردة من سبتة تُظهر أن قرار حكومة مدريد منح الجنسية الإسبانية، وبالتالي الأوروبية، لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي، هو خطأ فادح وشجع على الاتجار بالبشر".ودعا ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، إلى تعليق العمل باتفاقية شنغن والدفاع عن حدود أوروبا.