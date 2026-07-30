كامل إدريس يصدر حزمة من القرارات المهمة لتحسين أوضاع المعلمين

​أصدر السيد رئيس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، حزمة من القرارات التي تهدف إلى معالجة قضايا المعلمين وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالتعليم العام، وذلك خلال لقائه اليوم وزير التعليم والتربية الوطنية، د. التهامي الزين حجر، بحضور وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية الأستاذ محمد صالح كرتكيلا، وزير المالية د. جبريل إبراهيم، ومستشار رئيس الوزراء، السيد نزار عبدالله محمد، ورئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان، الأستاذ عباس حبيب الله، والأمين العام للنقابة، الأستاذ رضوان آدم.

​وأوضح وزير التعليم والتربية الوطنية في تصريح صحفي أن الإجتماع ناقش معالجة القضايا الخاصة بالتعليم والمعلمين، مبيناً أن رئيس الوزراء أصدر عدداً من القرارات المهمة في هذا السياق، حيث أصدر سيادته قراراً بالإنفاذ الفوري للمنشورات الصادرة عن مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة، وسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدولة حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 2026، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداءً من شهر أغسطس من العام 2026.

​إضافة إلى إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام (امتحانات الشهادة السودانية، وامتحانات المرحلة المتوسطة، وامتحانات المرحلة الابتدائية)، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداءً من العام المالي القادم، بدءاً من شهر يناير من العام 2027.​

​وأكد وزير التربية أن هذه القرارات تؤكد إهتمام رئيس الوزراء بقطاع التعليم ومعالجة قضايا المعلمين كركيزة أساسية لتقدم الأمة.

​هذا واعرب الأمين العام للنقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان عن رضاه التام عن مخرجات الاجتماع، مؤكداً أن قرار مركزية أجور المعلمين يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي للمعلمين، مثمناً التجاوب الكبير من مجلس الوزراء ووزارتي المالية والحكم الاتحادي والتنمية الريفية.

​وأكد رئيس النقابة الحرص على جعل قضايا التعليم والصحة في صدارة الأولويات الوطنية، والانطلاق منها نحو بناء مستقبل زاهر للسودان.

سونا