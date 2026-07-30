منى زكي وأحمد حلمي يحتفلان بتخرج ابنتهما | صور

منى زكي

احتفلت الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، بتخرج ابنتهما، عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت منى زكي صورا من الحفل، وكتبت: “بنتي الجميلة فعلتها فخورة بيكي”.

الفنانة منى زكي

مسلسل “طالع نازل” من تأليف إنجي القاسم وسما عبد الخالق، ويعد العمل التعاون الثالث بين الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة بعد فيلم “سهر الليالي” الذي تم عرضه عام 2002، وفيلم “القاهرة مكة” الذي لم يحدد موعد عرضه حتى الآن، وهو من بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكانت أخر مشاركات الفنانة منى زكي الدرامية في مسلسل “تحت الوصاية”، من إخراج محمد شاكر خضير، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

صدى البلد