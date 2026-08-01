الأردن يرحب باتفاق تنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة

خطة السلام الشاملة

وحدة الأرض الفلسطينية

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - رحّب الأردن الجمعة بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن الاتفاق المُتعلِّق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي.وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيانٍ، عن تثمين الأردن دور الرئيس ترامب القيادي والجهود التي بذلها في إنجاز الاتفاق التاريخي، وتثمين دور جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، ومجلس السلام، وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز.وأكّدت الوزارة أنّ الأردن ستستمر في العمل مع والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تنفيذ خطة السلام الشاملة، كما أقرّها مجلس الأمن في القرار رقم 2803. وأكّدت الوزارة أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد، وبما يضمن إنجازها بصورة موثوقة وبشكل كامل.كما أكّدت ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة دون عوائق، ودعم إعادة الإعمار.وشدّدت الوزارة على أنّ عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة يمثّلان أساسًا لنجاح تنفيذ خطة السلام الشاملة، وضمان تحقيق الاستقرار والسلام.وأكدت أن الاتفاق ينبغي أن يشكل منطلقًا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلام للجميع.