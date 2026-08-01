وول ستريت تستهل التداولات على مكاسب بقيادة أسهم التكنولوجيا

نتائج الأسهم الأمريكية

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع.وجاءت مدعومةً بقفزة سهم شركة أمازون بنسبة 12%، بعد تسجيلها نموًا قويًا في إيرادات الخدمات السحابية.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 27 نقطة، بما يعادل 0.05%، ليصل إلى 52235.03 نقطة.وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 24.5 نقطة، أو 0.33%، إلى 7462.13 نقطة.فيما زاد مؤشر "ناسداك" المجمع 218.5 نقطة، بنسبة 0.87%، ليبلغ 25340.71 نقطة.