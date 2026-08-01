الاقتصاد

وول ستريت تستهل التداولات على مكاسب بقيادة أسهم التكنولوجيا

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واس - نيويورك  0 تبليغ

  • وول ستريت تستهل التداولات على مكاسب بقيادة أسهم التكنولوجيا 1/2
  • وول ستريت تستهل التداولات على مكاسب بقيادة أسهم التكنولوجيا 2/2

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع.
وجاءت مدعومةً بقفزة سهم شركة أمازون بنسبة 12%، بعد تسجيلها نموًا قويًا في إيرادات الخدمات السحابية.

نتائج الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 27 نقطة، بما يعادل 0.05%، ليصل إلى 52235.03 نقطة.

وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 24.5 نقطة، أو 0.33%، إلى 7462.13 نقطة.
فيما زاد مؤشر "ناسداك" المجمع 218.5 نقطة، بنسبة 0.87%، ليبلغ 25340.71 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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