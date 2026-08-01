دون إصابات.. زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب نابولي جنوب إيطاليا

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم، منطقة قرب مدينة نابولي جنوب إيطاليا، دون ورود بلاغات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن مركز الزلزال وقع في منطقة حقول فليغراي، على عمق ثلاثة كيلومترات.فيما أعلن جهاز الإطفاء تلقي بلاغات عن تعطل بعض المصاعد، دون تسجيل أي طلبات للتدخل في حالات طارئة.