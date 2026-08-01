اخبار العالم

دون إصابات.. زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب نابولي جنوب إيطاليا

0 نشر
واس - روما 0 تبليغ

  • دون إصابات.. زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب نابولي جنوب إيطاليا 1/2
  • دون إصابات.. زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب نابولي جنوب إيطاليا 2/2

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم، منطقة قرب مدينة نابولي جنوب إيطاليا، دون ورود بلاغات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.
وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن مركز الزلزال وقع في منطقة حقول فليغراي، على عمق ثلاثة كيلومترات.

فيما أعلن جهاز الإطفاء تلقي بلاغات عن تعطل بعض المصاعد، دون تسجيل أي طلبات للتدخل في حالات طارئة.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا