25 وفاة و44 إصابة.. ارتفاع ضحايا حادث انقلاب حافلة ركاب بالجزائر

حوادث الحافلات في الجزائر

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في منطقة برحمون الكرمة بضواحي ولاية بومرداس الجزائرية إلى 25 قتيلًا و44 مصابًا، وفق أحدث حصيلة أعلنتها مصالح الحماية المدنية.وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن المصابين نُقلوا إلى عدد من المستشفيات في بومرداس والجزائر العاصمة.وتشارك فرق الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي في عمليات الإنقاذ والإسعاف.وأشارت السلطات إلى أن الحصيلة لا تزال أولية، مع استمرار عمليات التدخل في موقع الحادث.