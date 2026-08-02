بينهم 40 طفلًا و38 امرأة.. انتشال 112 جثمانًا من تحت الأنقاض في غزة

البحث عن المفقودين

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - انتشلت فرق الدفاع المدني الفلسطيني 112 جثمانًا من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، خلال عمليات بحث استمرت نحو أسبوعين.وأوضح الدفاع المدني، أن من بين الضحايا 40 طفلًا و38 امرأة و7 أشخاص من ذوي الإعاقة، فيما لا تزال 157 جثة مفقودة تحت الأنقاض في الموقع ذاته، وسط صعوبات كبيرة تواجه فرق الإنقاذ بسبب حجم الدمار وتراكم الكتل الخرسانية والهياكل المعدنية.ويأتي ذلك في ظل الدمار الواسع الذي خلفته العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مما أدى إلى انهيار أعداد كبيرة من المباني وبقاء آلاف المفقودين تحت الأنقاض في مناطق متفرقة.وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها تدعم عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين، مؤكدة أن هذه العمليات تتطلب وقتًا ومعدات وتنسيقًا بين الجهات المعنية.