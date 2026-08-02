استمرار الغارات.. استشهاد فلسطينيين في قصف الاحتلال على غزة

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، مساء السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للفلسطينيين في مدينتي غزة وخان يونس، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر السبت إلى خمسة، إثر استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.وواصلت مدفعية الاحتلال وآلياته العسكرية قصفها وإطلاق النار تجاه حي الزيتون شرق مدينة غزة، وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.