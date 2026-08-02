سعر سهم الأول (1060) يتقدم بتأثير تركيبة فنية إيجابية – توقعات اليوم – 02-08-2026

اكتسى سعر سهم البنك السعودي الأول (1060) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الأداء في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، خاصة ويأتي هذا في ظل تأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط.

ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من وتيرة تقدم السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 32.75 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 34.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد