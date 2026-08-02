أخبار من السعودية.. الدمام 47 مئوية والرياض 46.. بيان درجات الحرارة في السعودية

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 02:49 صباحاً كتب شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد؛ عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، في السعودية.
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 47 والعاصمة الرياض 46 مئوية، بينما تسجل في مكة المكرمة 45 والمدينة المنورة 42 درجة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Status
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 47 والعاصمة الرياض 46 مئوية، بينما تسجل في مكة المكرمة 45 والمدينة المنورة 42 درجة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Status
بيان درجات الحرارةوجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|الرطوبة (%)
|أهم الظواهر الجوية
|الرياض
|29
|46
|15%
|غائم جزئي / رياح نشطة
|مكة المكرمة
|31
|45
|25%
|غائم جزئي / رياح نشطة / عوالق ترابية
|المدينة المنورة
|29
|42
|30%
|صحو إلى غائم جزئي / رياح نشطة
|جدة
|30
|44
|50%
|غائم جزئي / عوالق ترابية
|الدمام
|30
|47
|65%
|صحو إلى غائم جزئي
|أبها
|20
|29
|60%
|سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة / عوالق ترابية
|تبوك
|26
|42
|30%
|صحو إلى غائم جزئي
|بريدة
|30
|45
|15%
|غائم جزئي
|حائل
|31
|41
|15%
|غائم جزئي
|الباحة
|21
|30
|30%
|غائم جزئي / رياح نشطة / عوالق ترابية
|عرعر
|31
|44
|20%
|صحو إلى غائم جزئي
|سكاكا
|27
|43
|20%
|صحو إلى غائم جزئي
|جازان
|33
|39
|70%
|أمطار رعدية / رياح نشطة / أتربة مثارة
|نجران
|31
|40
|50%
|سحب رعدية / رياح نشطة / أتربة مثارة