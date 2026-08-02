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أخبار من السعودية.. الدمام 47 مئوية والرياض 46.. بيان درجات الحرارة في السعودية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. الدمام 47 مئوية والرياض 46.. بيان درجات الحرارة في السعودية

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 02:49 صباحاً كتب شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد؛ عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، في .
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 47 والعاصمة الرياض 46 مئوية، بينما تسجل في مكة المكرمة 45 والمدينة المنورة 42 درجة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Status

بيان درجات الحرارة

وجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:
المدينة الصغرى العظمى الرطوبة (%) أهم الظواهر الجوية
الرياض 29 46 15% غائم جزئي / رياح نشطة
مكة المكرمة 31 45 25% غائم جزئي / رياح نشطة / عوالق ترابية
المدينة المنورة 29 42 30% صحو إلى غائم جزئي / رياح نشطة
جدة 30 44 50% غائم جزئي / عوالق ترابية
الدمام 30 47 65% صحو إلى غائم جزئي
أبها 20 29 60% سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة / عوالق ترابية
تبوك 26 42 30% صحو إلى غائم جزئي
بريدة 30 45 15% غائم جزئي
حائل 31 41 15% غائم جزئي
الباحة 21 30 30% غائم جزئي / رياح نشطة / عوالق ترابية
عرعر 31 44 20% صحو إلى غائم جزئي
سكاكا 27 43 20% صحو إلى غائم جزئي
جازان 33 39 70% أمطار رعدية / رياح نشطة / أتربة مثارة
نجران 31 40 50% سحب رعدية / رياح نشطة / أتربة مثارة
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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