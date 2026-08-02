أخبار من السعودية.. غذائية وطبية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إنسانية جديدة في اليمن

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 02:48 صباحاً كتب شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (135) سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية، استفاد منها (945) فردًا.
وفي خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على دعم القطاع الصحي وتعزيز فرص الحصول على الرعاية الطبية، يواصل المركز جهوده الإنسانية في اليمن، من خلال تنفيذ مشروع تشغيل المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمحافظة مأرب، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم الصحية.
وتمكّن الفريق الطبي التابع للمشروع خلال الفترة من 1 أغسطس 2025م حتى 31 يوليو 2026م، من تقديم التدريب و التأهيل المهني للكوادر الطبية، و معاينة (42.167) مستفيدًا في عيادات مختلفة، وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة قبل العمليات لـ(14.633) حالة، والاستفادة من أحدث الأجهزة الطبية في تشخيص (8.491) حالة.
وفي السياق ذاته، قدم مركز الملك سلمان أمس مساعدات إنسانية عاجلة تشتمل على الخيام والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية للأسر المتضررة من الحريق الذي اندلع بمخيمات النازحين في منطقة حوش الزراعة بمديرية المدينة في محافظة مأرب، نتيجة التماس كهربائي أدى إلى تلف عدد (14) خيمة، والتهام النيران للفرش والبطانيات والملابس والأثاث وأدوات المطبخ والمواد الغذائية والتموينية.
وتأتي تلك المساعدات في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للأشقاء في اليمن خلال مختلف الأزمات والمحن.
وفي خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على دعم القطاع الصحي وتعزيز فرص الحصول على الرعاية الطبية، يواصل المركز جهوده الإنسانية في اليمن، من خلال تنفيذ مشروع تشغيل المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمحافظة مأرب، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم الصحية.
وتمكّن الفريق الطبي التابع للمشروع خلال الفترة من 1 أغسطس 2025م حتى 31 يوليو 2026م، من تقديم التدريب و التأهيل المهني للكوادر الطبية، و معاينة (42.167) مستفيدًا في عيادات مختلفة، وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة قبل العمليات لـ(14.633) حالة، والاستفادة من أحدث الأجهزة الطبية في تشخيص (8.491) حالة.
الخيام والحقائب الإيوائيةكما أجرى الفريق (5.322) عملية متنوعة شملت عمليات الحول والعمليات الصغرى، وعمليات محجر العين، وعمليات المياه الزرقاء والمياه البيضاء، وعمليات التجميل والأورام، وتوزيع (32.012) نظارة طبية، ليصل إجمالي الخدمات المجانية المقدمة إلى (102.625) خدمة، إضافة إلى صرف (56.352) وحدة علاجية، وذلك ضمن جهود المشروع الرامية إلى توفير الرعاية الطبية المتخصصة للمستفيدين.
وفي السياق ذاته، قدم مركز الملك سلمان أمس مساعدات إنسانية عاجلة تشتمل على الخيام والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية للأسر المتضررة من الحريق الذي اندلع بمخيمات النازحين في منطقة حوش الزراعة بمديرية المدينة في محافظة مأرب، نتيجة التماس كهربائي أدى إلى تلف عدد (14) خيمة، والتهام النيران للفرش والبطانيات والملابس والأثاث وأدوات المطبخ والمواد الغذائية والتموينية.
وتأتي تلك المساعدات في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للأشقاء في اليمن خلال مختلف الأزمات والمحن.