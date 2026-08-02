أخبار من السعودية.. ضمن الحملة الشعبية.. السعودية تقدم 25 ألف وجبة لأهالي غزة

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الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 02:49 صباحاً كتب شريف احمد - أمد المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأسر الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة بـ25,000 وجبة غذائية ساخنة.
واستفاد منها (25,000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة.
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الدعم السعودي لغزةوتأتي هذه الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.
وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة.