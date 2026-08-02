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أخبار من السعودية.. ضمن الحملة الشعبية.. السعودية تقدم 25 ألف وجبة لأهالي غزة

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واس - غزة  0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. ضمن الحملة الشعبية.. السعودية تقدم 25 ألف وجبة لأهالي غزة 1/5
  • أخبار من السعودية.. ضمن الحملة الشعبية.. السعودية تقدم 25 ألف وجبة لأهالي غزة 2/5
  • أخبار من السعودية.. ضمن الحملة الشعبية.. السعودية تقدم 25 ألف وجبة لأهالي غزة 3/5
  • أخبار من السعودية.. ضمن الحملة الشعبية.. السعودية تقدم 25 ألف وجبة لأهالي غزة 4/5
  • أخبار من السعودية.. ضمن الحملة الشعبية.. السعودية تقدم 25 ألف وجبة لأهالي غزة 5/5

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 02:49 صباحاً كتب شريف احمد - أمد المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأسر الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة بـ25,000 وجبة غذائية ساخنة.
واستفاد منها (25,000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

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ضمن الحملة الشعبية.. السعودية تقدم 25 ألف وجبة لأهالي غزة - واس

الدعم السعودي لغزة

وتأتي هذه الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.
وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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