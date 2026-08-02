أخبار من السعودية.. ضمن الحملة الشعبية.. السعودية تقدم 25 ألف وجبة لأهالي غزة

ضمن الحملة الشعبية.. السعودية تقدم 25 ألف وجبة لأهالي غزة - واس

تفاصيل.. "الملك سلمان للإغاثة" ينفذ عدة مشاريع طبية تطوعية في غزة

بوجبات ساخنة.. السعودية تواصل دعم الأمن الغذائي في غزة

مركز الملك سلمان يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.