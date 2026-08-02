أخبار من السعودية.. طقس السعودية.. أمطار متباينة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية في الباحة

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - هطلت على منطقة الباحة مساء السبت، أمطار متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية.

وشملت أجزاءً متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها. وأجزاءً من محافظات القرى، والعقيق، وبلجرشي، وبني حسن، والمندق، والمراكز التابعة لها، ومتنزهاتها، سالت على إثره عدد من الأودية والشعاب وإرتوت الأرض.



