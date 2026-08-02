أخبار من السعودية.. طقس السعودية.. هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطارٌ متوسطة على منطقة جازان، شملت محافظات فيفا، والحرث، والداير بني مالك، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
سبق وعلن المركز الوطني للأرصاد؛ بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، في السعودية.
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام والعاصمة الرياض 46 مئوية، بينما تسجل في مكة المكرمة 43 والمدينة المنورة 42 درجة.
سبق وعلن المركز الوطني للأرصاد؛ بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، في السعودية.
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام والعاصمة الرياض 46 مئوية، بينما تسجل في مكة المكرمة 43 والمدينة المنورة 42 درجة.