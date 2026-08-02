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أخبار من السعودية.. طقس السعودية.. هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان

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واس- جيزان 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. طقس السعودية.. هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطارٌ متوسطة على منطقة جازان، شملت محافظات فيفا، والحرث، والداير بني مالك، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
سبق وعلن المركز الوطني للأرصاد؛ بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، في .
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام والعاصمة الرياض 46 مئوية، بينما تسجل في مكة المكرمة 43 والمدينة المنورة 42 درجة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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