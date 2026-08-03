أخبار من السعودية.. 48 مئوية.. موجة حارة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الاثنين

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 05:48 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الاثنين، وهي: المنطقة الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

ويصاحبها ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.

أماكن الموجة الحارة

المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن.

الرياض: الأفلاج والسليل.

مكة المكرمة: العاصمة المقدسة.

المدينة المنورة: العيص وينبع. طقس يوم الاثنين

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة أن يبقى الطقس حارًا الى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، قد تصل الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل الى جازان.



في حين لا يزال تأثير العوالق الترابية على المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق خاصة الجنوبية منها، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.