اليابان | كبار السن المصابون بالخرف يواجهون خطرًا متزايدًا من عمليات الاحتيال في اليابان

مجتمع 03/08/2026

تكشف بيانات المشاورات الواردة إلى مراكز شؤون المستهلك في اليابان أن المحتالين باتوا يستهدفون بشكل متزايد كبار السن المصابين بالخرف، مستغلين تراجع قدراتهم الإدراكية للإيقاع بهم في عمليات احتيال.

الضحايا غالبًا غير مدركين للاحتيال

بلغ عدد الاستشارات المقدمة إلى مراكز شؤون المستهلك على مستوى البلاد من كبار السن المصابين بالخرف أو أفراد عائلاتهم 10,020 حالة في عام 2025، وفقًا للتقرير الحكومي لعام 2026 الصادر عن وكالة شؤون المستهلك اليابانية. يمثل هذا الزيادة السنوية الخامسة على التوالي. استنادًا إلى الإحصاءات التي تُجمع كل سنة تقويمية منذ عام 2007، يعد هذا أعلى رقم منذ عام 2013، عندما كانت عمليات الاحتيال التي تتضمن تسليم سلع غير مطلوبة منتشرة بشكل خاص.

تشمل الأمثلة على عمليات الاحتيال المذكورة في الورقة البيضاء حالة زارت فيها بائعات منزل امرأة مسنة مصابة بالخرف، وأقنعنها بشراء مكملات صحية وفراش باهظ الثمن. نظرًا لأن المصابين بالخرف قد يكونون غير قادرين على فهم طبيعة المنتجات والخدمات بشكل صحيح، فإنهم غالبًا ما يميلون إلى شراء كل ما يوصي به البائعون.

في العديد من الحالات، لا يكون الضحايا مدركين بشكل كافٍ أنهم تعرضوا للاحتيال، لذا يتم الاتصال بمراكز شؤون المستهلك فقط عندما يلاحظ أحد أفراد العائلة أو المحيطين بهم أن هناك شيئًا خاطئًا. من بين جميع الشكاوى المقدمة في عام 2025، قدم 25.8% فقط من الضحايا أنفسهم، بينما قدم 74.2% الباقون من قبل شخص آخر نيابة عنهم.

شكلت 45.2% من جميع الحالات عمليات البيع من الباب إلى الباب أو عبر الهاتف. بدلًا من إجراء مشتريات بمبادرتهم الخاصة، يتعرض العديد من كبار السن لعروض بيع غير مرغوب فيها من الشركات، بما في ذلك حالات قد تنطوي على نوع من الاحتيال.

فيما يتعلق بأساليب البيع الخبيثة والنزاعات الاستهلاكية، يتطلب قانون المعاملات التجارية المحددة من الشركات الكشف عن المعلومات المهمة والامتثال لتدابير أخرى لحماية المستهلك. يشير مسؤول في الوكالة إلى أن «ليس كل الحالات المبلغ عنها تضمنت انتهاكات للقانون»، لكنه أشار إلى الحاجة إلى «الحذر» نظرًا للزيادة في عدد الشكاوى التي رافقت شيخوخة سكان اليابان.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © PhotoAC)