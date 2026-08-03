 تدخل أمريكي عاجل لإنقاذ الين الياباني من الانهيار

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أفاد مسؤولان حكوميان يابانيان لوكالة "رويترز"، الأحد، أن وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، ستعلن يوم غد الإثنين أن طوكيو وواشنطن اتخذتا إجراءً مشتركًا في سوق العملات لوقف تراجع الين الياباني الذي انهار إلى أدنى مستوياته منذ 40 عامًا.

ورجّحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموضوع، أن تُشدّد كاتاياما على عزم البلدين على التصدي لما يعتبرانه انخفاضًا حادًا في قيمة الين. أول تدخل مشترك في سوق الين منذ 15 عامًا يأتي هذا الإعلان المتوقع عقب ما وصفته مصادر السوق بجولات من شراء الين من قبل السلطات اليابانية والأمريكية، وهو أول تدخل مشترك منذ عام 2011، بهدف دعم العملة اليابانية من أدنى مستوياتها مقابل الدولار منذ عام 1986.

وأفاد مصدر في السوق لوكالة "رويترز" أن الحكومة اليابانية اشترت الين مقابل الدولار خلال تداولات نيويورك يوم الخميس، وتشير بيانات بنك اليابان إلى أنها باعت ما يصل إلى 58.97 مليار دولار لدعم الين.

وجاء التدخل الأولي من طوكيو قبل ساعات من قرار بنك اليابان يوم الجمعة الإبقاء على السياسة النقدية ثابتة، مع الإشارة إلى احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة قريبًا.

وقد كان اتساع فارق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، حيث تحول الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير إلى موقف أكثر تشددًا، عاملًا رئيسيًا في ارتفاع الدولار مقابل الين.

وأشار منتقدون إلى أن اليابان قد تواجه قيودًا على استمرار تدخلها في شراء الين، إذ إن بيعها لجزء من حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة لتمويل مثل هذه الخطوة قد يؤدي إلى موجة بيع في سوق الدين الأمريكي، وبالتالي ارتفاع غير مرغوب فيه في عوائد السندات الأمريكية.

ورأى بعض المحللين أن مؤشرات التعاون الياباني الأمريكي نابعة من قلق واشنطن إزاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو ما قد يتفاقم إذا فشلت طوكيو في منع موجة بيع الين وسندات الحكومة اليابانية.