توغل إسرائيلي في القنيطرة.. إغلاق طريق وإجبار المارة على العودة

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - توغلت قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، داخل قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، في أحدث تحرك عسكري بالمنطقة.وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بأن القوة الإسرائيلية، التي ضمت 3 آليات عسكرية، توغلت في القرية وأقامت حاجزًا على الطريق الرئيسي الذي يربطها بالريف الجنوبي.وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أوقفت المارة أثناء مرورهم، وأغلقت الطريق أمامهم، وأجبرتهم على العودة من حيث أتوا.ويأتي هذا التوغل بعد يوم من دخول قوات إسرائيلية إلى بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، حيث انتشرت قوة مؤلفة من 5 آليات عسكرية في الساحة الرئيسية وسط البلدة، دون ورود معلومات عن تسجيل حالات اعتقال.