الاقتصاد

أرباح «إكسترا» تنخفض 3.8% إلى 102.5 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «إكسترا» تنخفض 3.8% إلى 102.5 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 3.8% إلى 102.5 مليون ريال، مقابل 106.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول "، حقق قطاع التجزئة نموًا في صافي الربح بنسبة 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، مدعومًا باستمرار نمو الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي.
وفي المقابل، سجل قطاع التمويل الاستهلاكي انخفاضًا في صافي الربح بنسبة 19.4% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، نتيجةً لتباطؤ نمو الإيرادات، في ظل أوضاع السوق خلال الفترة، إلى جانب مواصلة الشركة تعزيز قدراتها التشغيلية دعمًا لاستراتيجية النمو طويلة الأجل.
خلال هذا الربع، سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 102.47 مليون ريال مقارنة بـ 94.76 مليون ريال في الربع السابق. ويعود هذا إلي النمو في الإيرادات.
وأسهم نمو إيرادات الشركة وإجمالي الربح خلال النصف الأول من عام 2026 في تعزيز ربحيتها، وذلك رغم التطورات الجيوسياسية التي أثرت بشكل أكبر على الربع الثاني من عام 2026، مما أثر على الطلب الاستهلاكى.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 7.8% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، مما أسفر عن تسجيل الشركة صافي ربح بلغ 197.23 مليون ريال، مقارنةً بـ 192.65 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بما يمثل معدل نمو قدره 2.4%.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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