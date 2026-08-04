علوم وتكنولوجيا

تيليجرام يعود إلى متجر تطبيقات أبل بعد إزالة مؤقتة

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رويترز - لندن 0 تبليغ

  • تيليجرام يعود إلى متجر تطبيقات أبل بعد إزالة مؤقتة 1/2
  • تيليجرام يعود إلى متجر تطبيقات أبل بعد إزالة مؤقتة 2/2

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 08:53 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن تطبيق تيليجرام للمراسلة، الاثنين، استعادة تطبيقه على متجر تطبيقات أبل (App Store)، بعد أن رصدت فحوصات وكالة رويترز غيابه عن المتجر.
وقال تيليجرام في بيان: "تمت إعادة تطبيق تيليجرام إلى متجر التطبيقات، ومن المتوقع أن يكون متاحاً قريباً لجميع المستخدمين"، دون الإفصاح عن أسباب الإزالة أو مزيد من التفاصيل.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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