تيليجرام يعود إلى متجر تطبيقات أبل بعد إزالة مؤقتة

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 08:53 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن تطبيق تيليجرام للمراسلة، الاثنين، استعادة تطبيقه على متجر تطبيقات أبل (App Store)، بعد أن رصدت فحوصات وكالة رويترز غيابه عن المتجر.وقال تيليجرام في بيان: "تمت إعادة تطبيق تيليجرام إلى متجر التطبيقات، ومن المتوقع أن يكون متاحاً قريباً لجميع المستخدمين"، دون الإفصاح عن أسباب الإزالة أو مزيد من التفاصيل.