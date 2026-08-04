انخفاض أرباح «تسهيل» 19.4% إلى 48.2 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة "تسهيل" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 19.4% إلى 48.22 مليون ريال، مقابل 59.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو محفظة التمويل نتيجةً لظروف السوق، إلى جانب مواصلة الشركة تنفيذ مبادراتها الهادفة إلى تعزيز البنية التشغيلية دعمًا لاستراتيجية النمو طويلة الأجل.
وبحسب البيان، تواصل الشركة تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأجل، ومع استمرار جهودها في تعزيز القدرات التشغيلية، وفي ظل ظروف السوق الحالية، بلغ صافي الربح خلال الربع الحالي مستوى أقل بنسبة 25.1% مقارنةً بالربع السابق.
وسجلت شركة تسهيل صافي ربح بلغ 112.6 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 117.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 4.25%.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو محفظة التمويل في ظل ظروف السوق، إلى جانب مواصلة الشركة تعزيز قدراتها التشغيلية دعمًا لاستراتيجية النمو طويلة الأجل.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو محفظة التمويل نتيجةً لظروف السوق، إلى جانب مواصلة الشركة تنفيذ مبادراتها الهادفة إلى تعزيز البنية التشغيلية دعمًا لاستراتيجية النمو طويلة الأجل.
وبحسب البيان، تواصل الشركة تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأجل، ومع استمرار جهودها في تعزيز القدرات التشغيلية، وفي ظل ظروف السوق الحالية، بلغ صافي الربح خلال الربع الحالي مستوى أقل بنسبة 25.1% مقارنةً بالربع السابق.
وسجلت شركة تسهيل صافي ربح بلغ 112.6 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 117.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 4.25%.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو محفظة التمويل في ظل ظروف السوق، إلى جانب مواصلة الشركة تعزيز قدراتها التشغيلية دعمًا لاستراتيجية النمو طويلة الأجل.