"مستويات مرعبة".. تحذير أممي من تدهور الأوضاع المعيشية في غزة

مستويات مرعبة

انهيار حاد

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 02:21 صباحاً كتب شريف احمد - حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم، من تدهور كارثي غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة.وأكد أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من السكان في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".وأكدت أن المؤشرات الإنسانية بلغت مستويات مرعبة، حيث بات 67% من إجمالي سكان القطاع يعانون بشكل مباشر من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويكافحون يوميًا لتأمين وجبة واحدة أساسية.وأشار التقرير الأممي الصادر اليوم إلى أن 10% من السكان في غزة قد وصلوا بالفعل إلى حافة المجاعة الحقيقية.وهذه المرحلة تسبق مباشرة الإعلان الرسمي عن المجاعة (المرحلة الخامسة وفق التصنيف العالمي للأمن الغذائي).وأرجع هذا الانهيار الحاد إلى توقف التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية، وانهيار سلاسل التوريد المحلية، إضافة إلى النقص الحاد في تمويل العمليات الإغاثية الدولية.وختم المكتب التقرير بالتحذير من أن الساعات القادمة حاسمة لمنع وقوع كارثة جماعية، مطالبًا بضرورة فتح المعابر بشكل كامل وتوفير ممرات آمنة ودائمة لتدفق المواد الغذائية والطبية قبل فوات الأوان.