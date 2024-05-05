تسريب جديد يهدد مستقبل ترمب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد تسجيل صوتي مسرب للرئيس السابق دونالد ترمب عثر عليه على هاتف محاميه السابق مايكل كوهين، معركة قضائية تهدد مستقبل المرشح الأوفر حظا لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية.

كشف التسجيل خلال تشغيله في محاكمة الرئيس السابق بشأن الأموال غير المشروعة، أن ترمب وكوهين كانا يناقشان خطة مزعومة لدفع أموال لعارضة «بلاي بوي» السابقة التي زعمت أنها كانت على علاقة خارج نطاق الزواج مع ترمب.

وتم تشغيل المحادثة، التي جرت صباح يوم 6 سبتمبر 2016، كجزء من شهادة الشاهد الخبير دوغلاس دوس، الذي يتولى معالجة الأجهزة الالكترونية لمكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، بحسب موقع «إي بي سي نيوز».

وسجل كوهين، المحامي السابق لترمب، سرا المحادثة التي استمرت حوالي دقيقتين، ويبدو أنه وترمب يناقشان خلالها دفع مبلغ 150 ألف دولار لكارين ماكدوغال لإبقائها هادئة بشأن العلاقة المزعومة، التي نفى ترمب حدوثها على الإطلاق.

ويمكن سماع كوهين وهو يقول في المكالمة، ويبدو أنه يشير إلى ناشر ديفيد بيكر «أحتاج إلى فتح شركة لنقل كل تلك المعلومات المتعلقة بصديقنا ديفيد»، فيما يبدو أن كوهين كان يتحدث عن شركة وهمية أنشأها لدفع أموال لشركة «أميركان ميديا إنك»، ناشر مجلة National Enquirer، قبل إتمام الصفقة.

وسمع كوهين عبر الهاتف وهو يقول إنه «تحدث إلى ألين فايسلبيرغ حول كيفية ترتيب الأمر برمته بالتمويل»، في إشارة إلى المدير المالي السابق لمنظمة ترمب.

وفي حين يمكن سماع ترمب وهو يسأل في التسجيل: «إذن، ما الذي علينا أن ندفعه مقابل هذا؟ خمسون؟»، وفي مرحلة ما خلال المحادثة، اقترح ترمب سداد المبلغ نقدا، في المقابل رد كوهين: «لا، لا، لا، لا، لا، لقد فهمت»، ومن المتوقع أن يتم عرض التسجيل مرة أخرى أثناء المحاكمة، وربما عندما يتم استدعاء كوهين للإدلاء بشهادته.

ودفعت شركة «أميركان ميديا إنك» مبلغ 150 ألف دولار لماكدوغال لتظل صامتة بشأن قصتها في صيف عام 2016.

ولم ينته الأمر بترمب إلى تعويضهم، كما ناقشوا في الأصل، بعد انسحاب بيكر من الصفقة.

يذكر أن ترمب متهم في القضية التي تنظر بها محكمة في نيويورك، بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، وهي تتمحور حول دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2016، بهدف منعها من الكشف عن علاقتها المزعومة، ودفع ترمب بأنه غير مذنب ونفى هذه التهم.