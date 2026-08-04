سبوكن في قبضة النار.. 60 ألفًا يفرون ومئات المنازل تختفي في واشنطن

إجلاء نحو 60 ألف شخص

تدهور جودة الهواء

رياح قوية وجفاف قياسي

عمليات الإطفاء الجوي

التهام أكثر من 3 آلاف هكتار

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - تواصل فرق الإطفاء في شمال غرب الولايات المتحدة، الاثنين، جهودها للسيطرة على حرائق غابات واسعة اندلعت في مدينة سبوكن ومحيطها بشرق ولاية واشنطن، بعدما تسببت النيران في تدمير مئات المنازل والمباني، وسط ظروف جوية شديدة الخطورة.وأجبرت الحرائق عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما اندلعت ثلاثة حرائق منفصلة في سبوكن والمناطق المحيطة بها.وأصدرت السلطات أعلى مستوى من أوامر الإخلاء في المدينة، ما أدى إلى إجلاء نحو 60 ألف شخص، وفق ما أعلن رئيس الشرطة كيفن هال الأحد.وقالت رئيسة بلدية سبوكن، ليزا براون، خلال إحاطة إعلامية، إن مئات المنازل والعمارات دُمّرت جراء الحرائق، معربة عن تضامنها مع المتضررين وتعهدها بمواصلة دعمهم على المدى الطويل.وأظهرت صور من المنطقة منازل تحولت إلى رماد ومركبات متفحمة، إلى جانب مساحات واسعة من الأراضي الطبيعية التي التهمتها النيران.ومع تدهور جودة الهواء بسبب الدخان الكثيف، خصصت السلطات مركز سبوكن للمؤتمرات كمأوى للسكان الذين جرى إجلاؤهم من المناطق المتضررة.وقال كبير المسؤولين في المنطقة، جون نويلز، إنه لم تُسجل حتى الآن أي وفيات أو إصابات مرتبطة بالحرائق، لكنه حذر من إمكانية تغير الوضع، بالنظر إلى اتساع نطاق الكارثة.وأكدت فرق الإطفاء أن أياً من الحرائق الثلاثة لم تتم السيطرة عليه حتى الآن، فيما تواصل أطقم الطوارئ عمليات المكافحة وسط ظروف بالغة الصعوبة.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية من ظروف جوية شديدة الخطورة ومواتية لاندلاع حرائق "حرجة بشدة"، في ظل رياح عاتية وجفاف قياسي يزيدان من سرعة انتشار النيران.وقال حاكم ولاية واشنطن، بوب فيرغوسن، الذي أعلن حالة الطوارئ، إن الولاية تواجه السنة الرابعة على التوالي من الجفاف، مشيرًا إلى أن تغير المناخ يسهم في زيادة وتيرة حرائق الغابات.وأضاف في مؤتمر صحافي أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين بهدف حشد الموارد اللازمة للتعامل مع الكارثة، بما في ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إنه يدرك "فداحة الوضع".وأفادت فرق الإطفاء بأن تحليق طائرات مسيّرة غير مرخصة فوق مناطق الحرائق يعرقل عمليات مكافحة النيران، إذ يضطر العاملون إلى وقف تشغيل المروحيات ووسائل الإخماد الجوية عند رصد هذه الطائرات حفاظًا على سلامة الطواقم.وقال مدير إدارة الموارد الطبيعية في ولاية واشنطن، ديفيد أبذغروف، إن حريق سبوكن يمثل واحدًا فقط من 15 حريقًا كبيرًا مشتعلًا حاليًا في أنحاء الولاية.وأضاف أن العام الحالي يعد من بين أكثر الأعوام التي شهدت حرائق غابات على الإطلاق، رغم أن المنطقة لا تزال في بداية شهر أغسطس، واصفًا صيف العام الجاري بأنه "استثنائي" في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ.وبحسب منصة «إنسي ويب» الخاصة بمعلومات حرائق الغابات، والتي تديرها وكالات حكومية أميركية، فقد التهمت الحرائق الثلاثة النشطة في سبوكن ومحيطها نحو 3,119 هكتارًا حتى الآن.وتواصل فرق الإطفاء والطوارئ عملياتها في محاولة لاحتواء الحرائق ومنع تمددها، في وقت لا تزال فيه الظروف المناخية والجفاف والرياح القوية تشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود السيطرة على النيران.