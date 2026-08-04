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أخبار من السعودية.. السعودية تواصل توزيع الوجبات الغذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. السعودية تواصل توزيع الوجبات الغذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في غزة

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر المطبخ المركزي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، إذ وزع المطبخ (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط قطاع غزة وجنوبه، استفاد منها (25,000) فرد، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا للجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية الراسخة بمساندة الشعوب المحتاجة والمتضررة دون تمييز، وتتويجًا للمشاريع الإغاثية المبذولة التي تقدمها المملكة للوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف المحن والأزمات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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