أخبار من السعودية.. عاجل - غدًا.. بدء مرحلة "الفرص المتبقية" للمقاعد الجامعية الشاغرة

التقديم واستيفاء الشروط

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - تطلق تطلق المنصة الوطنية الموحدة للقبول الموحد «قبول» غداً الثلاثاء مرحلة «الفرص المتبقية» لشغل المقاعد الجامعية الشاغرة بآلية التقديم المباشر. وتستمر هذه المرحلة حتى 31 أغسطس الجاري لخدمة الطلبة غير المقبولين أو المتعثرين في تأكيد رغباتهم.وتأتي هذه الخطوة عقب انتهاء المرحلة الرئيسة للقبول وإعلان النتائج النهائية. وتتيح المنصة للطلبة المستوفين للشروط التقديم المباشر على التخصصات الأكاديمية الشاغرة وفق معايير كل جامعة.وأوضحت المنصة أن الاستفادة من هذه المرحلة تشمل المتقدمين الذين لم يحصلوا على قبول سابق. كما تخدم الطلبة الذين لم يؤكدوا قبولهم خلال المهلة المحددة، أو من ألغوا قبولهم أثناء مرحلة تأكيد الاختيار. مؤكدة أن التقديم يتطلب استيفاء الدرجة الموزونة واشتراطات التخصص بشكل دقيق.ونبهت إلى أن هذه المرحلة لا تُعد فرزاً إضافياً، بل إتاحة مباشرة للمقاعد الدراسية المتبقية. وتعمل منصة «قبول» كبوابة وطنية موحدة لمؤسسات التعليم الجامعي في المملكة.وتهدف إلى توحيد الإجراءات إلكترونياً، بما يرفع كفاءة عمليات القبول ويعزز مستويات الشفافية. وتسهم المنصة في تسهيل رحلة الطالب وتمكينه من إدارة رغباته عبر نافذة واحدة. ويُتوقع أن تشهد المقاعد الشاغرة إقبالاً كثيفاً لاستكمال إجراءات القبول الأساسية في الكليات المشاركة.