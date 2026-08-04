أخبار من السعودية.. رصد 26 ساعة من العواصف الغبارية في الإقليم والمملكة تسجل 3 ساعات

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الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت دول الإقليم 26 ساعة من العواصف الغبارية والرملية خلال يوم واحد، تصدرتها الأردن بـ6 ساعات، في حين سجلت السعودية 3 ساعات، وفقاً لتقارير المركز الإقليمي للعواصف الغبارية.
وأوضح المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية أن هذه الإحصائية استندت إلى تقارير الرصد الجوي «METAR» الصادرة عن محطات الأرصاد. وبيّن أن اليمن جاءت في المرتبة الثانية إقليمياً بتسجيلها 5 ساعات من الحالات الغبارية.
أضاف المركز أن الإمارات العربية المتحدة وإيران سجلتا 4 ساعات لكل منهما، بينما اكتفت باكستان بتسجيل ساعة واحدة فقط. وأشار إلى عدم رصد أي حالات غبارية في بقية دول الإقليم خلال الفترة الزمنية ذاتها.
ولفتت تقارير الرصد إلى أن هذا التباين المكاني في نشاط العواصف يعكس تأثير الظروف الجوية السائدة في المنطقة. وتُسهم هذه القراءات الدقيقة في مساعدة صناع القرار والباحثين على تقييم الأوضاع المناخية.
أكد المركز استمرار أعمال المتابعة اليومية وإصدار التقارير الدورية لدعم الجهات المختصة ورفع مستوى الجاهزية. ويأتي ذلك للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية، استكمالاً لرسالة المركز تحت شعار «نرصد، نبحث، نحذر».
وأوضح المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية أن هذه الإحصائية استندت إلى تقارير الرصد الجوي «METAR» الصادرة عن محطات الأرصاد. وبيّن أن اليمن جاءت في المرتبة الثانية إقليمياً بتسجيلها 5 ساعات من الحالات الغبارية.
حالات غبارية
أضاف المركز أن الإمارات العربية المتحدة وإيران سجلتا 4 ساعات لكل منهما، بينما اكتفت باكستان بتسجيل ساعة واحدة فقط. وأشار إلى عدم رصد أي حالات غبارية في بقية دول الإقليم خلال الفترة الزمنية ذاتها.
ولفتت تقارير الرصد إلى أن هذا التباين المكاني في نشاط العواصف يعكس تأثير الظروف الجوية السائدة في المنطقة. وتُسهم هذه القراءات الدقيقة في مساعدة صناع القرار والباحثين على تقييم الأوضاع المناخية.
ظواهر جوية
أكد المركز استمرار أعمال المتابعة اليومية وإصدار التقارير الدورية لدعم الجهات المختصة ورفع مستوى الجاهزية. ويأتي ذلك للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية، استكمالاً لرسالة المركز تحت شعار «نرصد، نبحث، نحذر».