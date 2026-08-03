النمسا تسجل أعلى درجة حرارة لشهر يوليو

ابوظبي - سيف اليزيد - فيينا (وام)

سجلت النمسا رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة لشهر يوليو، حيث بلغت الحرارة 40.3 درجة مئوية في مدينة فيزلبورغ بولاية النمسا السفلى، لتصبح أعلى درجة حرارة في البلاد، متجاوزة الرقم القياسي المسجل لشهر يوليو بفارق 0.2 درجة.

وتجاوزت درجة الحرارة المسجلة في شهر يوليو أعلى درجات حرارة مسجلة سابقاً في ولايتي النمسا العليا والنمسا السفلى، وتجاوزت الرقم القياسي السابق لشهر يوليو بواقع 39.7 درجة مئوية في 27 يوليو 1983 بولاية كارنتن، وتوقع خبراء الطقس أن تتجاوز موجة الحر الحالية الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2013، لتصبح الأقوى على مستوى النمسا منذ بدء القياسات.

وتتعرض النمسا لثاني موجة حر قاسية منذ بدء موسم الصيف، ويُقدّر الباحثون حجم الأضرار الناجمة عن موجتي الحر خلال فصل الصيف الحالي بنحو 1.4 مليار يورو.