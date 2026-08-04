أخبار من السعودية.. بدء تسجيل اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية لعام 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية لعام 2026م عبر موقع قياس. وجدولت الهيئة المواعيد وفق فئات المتقدمين لضمان سهولة الوصول وتحسين تجربة المستفيدين.

وكشفت الهيئة أن الاختبار التخصصي سيُعقد خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2026م، وينتهي التسجيل فيه يوم 28 أكتوبر. مضيفة أن الاختبار التربوي العام سيُقام يومي 6 و7 نوفمبر 2026م، على أن يُغلق باب التسجيل في 4 نوفمبر. التسجيل والمواعيد وأوضحت التعليمات أن التسجيل للمتقدمين الذين هم على رأس العمل انطلق للرجال ابتداءً من 3 أغسطس 2026م. مبينة أن تسجيل النساء في ذات الفئة سيبدأ في 10 أغسطس، وذلك لكلا الاختبارين التربوي والتخصصي.

وأشارت التنظيمات إلى تحديد مواعيد خاصة لغير مجتازي الاختبارات في الفترات السابقة لتسهيل إجراءاتهم. ولافتة إلى أن تسجيل الرجال لهذه الفئة يبدأ في 5 أغسطس، في حين ينطلق تسجيل النساء يوم 12 أغسطس.

وأكدت إتاحة التسجيل لجميع الفئات المتبقية من الرجال اعتباراً من 9 أغسطس. مشيرة الى أن منصة قياس ستستقبل طلبات التسجيل للعموم من النساء بدءاً من 16 أغسطس لعام 2026م.

وبيّنت الهيئة أن التنظيم الزمني لتسجيل الفئات والمراحل يهدف إلى منع التكدس ورفع كفاءة المنصات الرقمية. مبينة بأن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها المستمرة لتقديم خدمات تكاملية تتيح للعميل إنجاز متطلباته بيسر وسهولة.