أخبار من السعودية.. داخل وخارج المملكة.. كيف تتصرف حال فقدان أو تلف جواز السفر؟

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم داخل المملكة وخارجها، وحمايتها من التلف أو الفقدان أو السرقة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها، وحفظها في أماكن آمنة.
فقدان أو تلف جواز السفر
وأوضحت الجوازات أنه في حال فقدان جواز السفر أو تلفه أو سرقته داخل المملكة، يتوجب تقديم بلاغ عبر خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر السعودي من خلال منصة "أبشر
"، وفي حال فقدانه خارج المملكة، ينبغي المسارعة إلى إبلاغ أقرب ممثلية للمملكة، ومراجعة إدارة الجوازات بعد الوصول للمملكة لاستكمال الإجراءات النظامية.
محمد يوسف
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