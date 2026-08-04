خلال يوليو.. القطاع الصناعي الأمريكي يسجل أعلى وتيرة نمو منذ 2022

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 02:21 صباحاً كتب شريف احمد - سجل نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي أسرع وتيرة نمو منذ مايو 2022، مدعومًا بارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة وتحسن التوظيف.
وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي ليصل إلى 55.6 نقطة في يوليو، مواصلًا التوسع للشهر السابع على التوالي.
فيما صعد مؤشر الإنتاج إلى 58.5 نقطة، وسجل التوظيف أول زيادة منذ سبتمبر 2023.
وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي ليصل إلى 55.6 نقطة في يوليو، مواصلًا التوسع للشهر السابع على التوالي.
فيما صعد مؤشر الإنتاج إلى 58.5 نقطة، وسجل التوظيف أول زيادة منذ سبتمبر 2023.