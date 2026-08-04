الاقتصاد

خلال يوليو.. القطاع الصناعي الأمريكي يسجل أعلى وتيرة نمو منذ 2022

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واس - واشنطن 0 تبليغ

خلال يوليو.. القطاع الصناعي الأمريكي يسجل أعلى وتيرة نمو منذ 2022

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 02:21 صباحاً كتب شريف احمد - سجل نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي أسرع وتيرة نمو منذ مايو 2022، مدعومًا بارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة وتحسن التوظيف.
وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي ليصل إلى 55.6 نقطة في يوليو، مواصلًا التوسع للشهر السابع على التوالي.
فيما صعد مؤشر الإنتاج إلى 58.5 نقطة، وسجل التوظيف أول زيادة منذ سبتمبر 2023.

استمرار قوة الطلب

وأشارت البيانات إلى استمرار قوة الطلب، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام والرسوم الجمركية، بينما ارتفعت الصادرات والواردات الصناعية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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