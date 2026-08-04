أمريكا.. ولاية ميتشجان تسجل أول حالتي وفاة بمرض سيكلوسبورا

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجّلت ولاية ميتشجان الأمريكية اليوم حالتي وفاة لشخصين بسبب تفشي مرض سيكلوسبورا في الولاية.

وأفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيجان أن الشخصين كانا يعانيان مشكلات صحية وربما تفاقمت حالتهما بسبب المرض المعوي والجفاف.

وأضافت أنها لن تقدم معلومات إضافية حول الوفيات.

داء سيكلوسبورا هو عدوى معوية يسببها طفيل مجهري يعرف باسم Cyclospora cayetanensis، وينتقل عبر تناول مياه أو منتجات زراعية طازجة ملوثة، ولا ينتقل مباشرة بين الأشخاص