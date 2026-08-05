إنقاذ 14 بحارا وغرق سفينة شحن هندية في البحر الأحمر بعد إصابتها بهجوم

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:27 صباحاً كتب شريف احمد - غرقت سفينة شحن بعد تعرّضها لهجوم قبالة سواحل مدينة الحديدة في البحر الأحمر، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الهندية اليوم الثلاثاء.وأفاد وزير هندي لـ"العربية"، أن عدد البحارة الذين جرى إنقاذهم 14 بحارا أغلبهم هنود.ونددت وزارة الخارجية الهندية في بيان بالهجوم على السفينة MSV Faize Noree Oliya "قبالة سواحل اليمن في الرابع من أغسطس 2026"، داعية الى وقف استهداف السفن التجارية في هذا الممر المائي.