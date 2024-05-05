هيوستن تستعد للأسوأ بسبب فيضانات تكساس

ظلت مراقبة الفيضانات ساريه في تكساس، حيث توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار إضافي واحتمال حدوث فيضانات كبيرة في مقاطعة هاريس، ثالث أكبر مقاطعة في البلاد، والتي تضم هيوستن والمناطق المجاورة، حيث غمرت المياه العالية الأحياء حول هيوستن بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى قيام أطقم العمل بإنقاذ أكثر من 400 شخص من المنازل وأسطح المنازل والطرق التي غمرتها المياه العكرة، واستعد آخرون لإخلاء ممتلكاتهم.

وأفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه من المتوقع أن تستمر الجولة التالية من الأمطار الغزيرة.

وزادت العواصف العاتية العديد من عمليات الإنقاذ في ظل ارتفاع منسوب المياه، بما في ذلك بعض عمليات الإنقاذ من أسطح المنازل التي غمرتها المياه، وضاعف المسؤولون التعليمات العاجلة لإخلاء المناطق المنخفضة، محذرين من أن الأسوأ لم يأت بعد.

ولأسابيع، ملأت الأمطار الغزيرة في تكساس وأجزاء من لويزيانا الخزانات وأشبعت الأرض، وغمرت مياه الفيضانات السيارات والطرق جزئيًا هذا الأسبوع في أجزاء من جنوب شرق تكساس وشمال هيوستن، ووصلت إلى أسطح بعض المنازل.

وسقط أكثر من 21 بوصة (53 سنتيمترًا) على مدى خمسة أيام حتى يوم الجمعة في مقاطعة ليبرتي بالقرب من مدينة سبليندورا.