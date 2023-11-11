تراند اليوم : اعشاب تساعد على الإجهاض وأنواع مشروبات تفتح الرحم

يمنع الطبيب بعض أنواع من اعشاب تساعد على الإجهاض نتيجة الأضرار التي تسببها للمرأة الحامل، كما أنه يمنع الكثير من العلاجات، وعلى النقيض تمامًا هناك أعشاب مفيدة للحمل وتخفف من الأعراض التابعة والألم ومن الضروري معرفة كلاهما، وذلك لأن الجنين يتأثر بكل ما يدخل جسم الأم، هناك مواد طبيعية ومسكنات ومهدئات كلها مأخوذة من الطبيعة حولنا تحل محل العقاقير والمحاليل وخلافه.

اعشاب تساعد على الإجهاض

يجب أخذ الحذر عند تناول أي من الأعشاب أو العلاجات الأخرى قبل مراجعة طبيبك الخاص وخصوصًا في أمر الجرعات، حيث توجد مشروبات لتنظيف الرحم بعد الإجهاض، واعشاب تساعد على الإجهاض والتي منها:

أعشاب البابونج: قد يفضلها البعض لمذاقها الطيب ولكنها من المحذورات على المرأة الحامل، يمكن تناول كمية بسيطة منه بقدر فنجان صغير أو عدمه أفضل، وخصوصًا في حال وجود مشاكل في الحمل.

أيضًا مشروب القرفة معروف من زمن بأنه يتسبب في الإجهاض خصوصًا في الثلاث شهور الأولى، حيث أنها تزيد من تقلصات الرحم وتستخدمها الفتيات عادةً لتسريع وقت نزول الدورة الشهرية عند تأخرها.

أقوى أنواع أعشاب تسبب الإجهاض فورًا

الأعشاب بجميع أنواعها لها فوائد وعلاجات فعالة وطبيعية للجسم، ولكن تجد الفتاة والمرأة أعشاب تنظيف الرحم المناسبة بعد الدورة الشهرية، وكذلك على المرأة الحامل الحذر من بعض أنواعها، ومنها:

عشبة اكليل الجبل: تمثل خطورة على الحمل وذلك لما تحتويه على مواد تقبض الرحم، تحتوي العشبة على مادة الكافور التي تحفز الرحم مما يزيد من فرصة الإجهاض.

وتختلف نسبة مادة الكافور في نسبتها في النعناع والقرفة والكركديه فجميعها مشروبات يفضل الابتعاد عنها خلال فترة الحمل.

أعشاب تفتح الرحم للإجهاض

تتداول الصيدليات العديد من الأدوية التي تنزل الجنين فورًا، ولكن الكثير يرفض بيعها لهذه الأغراض إلا في الحالات الضرورية، كذلك الأمر مع الأعشاب لا تؤخذ إلا في الضروريات، ومن أهم الأعشاب التي تساعد على فتح منطقة الرحم في الشهور الأخيرة: