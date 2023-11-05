بيروت - نادين محمد - يساعد تدليك الجسم بالعديد من الزيوت العطرية على تعزيز العديد من الفوائد العلاجية العديدة للجسم ، وتأتي السرة في مقدمة الأماكن التي يجب القيام تنظيفها وتدليكها بانتظام باستخدام زيت الخروع أو استخدام زيوت أخرى مثل زيت بذور العنب وزيت عباد الشمس أو الجوجوبا وذلك للحصول على الفوائد الكاملة، إليك أهم فوائد وضع زيت الخروع في السرة قبل النوم وهي كالتالي:

1. تقليل فرص الأصابة العدوى

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إذا لم يتم الحفاظ على السرة جافة، فإنها تصبح مكان مثالي لتكاثر البكتيريا والفطريات مما يؤدي إلى إصابة الجسم بالعديد من الالتهابات التي يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

يمكنك استخدام زيت الخروع لفائدته في محاربة الأمراض المرتبطة بالجهاز المناعي، بفضل احتوائه على مضادات البكتيريا ولأنّه يساعد في إنتاج مستويات مناسبة من الخلايا اللمفاوية، وهي الخلايا الطبيعية التي تساعد على حماية الجهاز المناعي من الأمراض.

يمكنك استخدام زيوت أخري مثل شجرة الشاي المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، وزيت الخردل .

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2. معالجة اضطراب المعدة

تشمل بعض الأعراض الشائعة لاضطرابات المعدة عسر الهضم والإسهال والتسمم الغذائي وآلام المعدة والانتفاخ والغثيان. لذا وضع زيت الخروع على السرة على التخفيف من تلك الأعراض المزعجة السابقة .

يمكنك أيضاً استخدام زيوت عطرية أخرى مثل النعناع والزنجبيل الذين لهم نتائج رائعة أيضاً في إزالة الانتفاخ والإمساك.

3. يقلل من آلام الدورة الشهرية

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آلام الدورة الشهرية تعد شائعة لدى النساء خاصة إذا تم تشخيصهن بمرض بطانة الرحم، والذي يزيد من آلادم الدورة الشهرية لذا تسخين زيت الخروع ووضعه في السرة لا يقلل من آلام الدورة الشهرية فحسب، بل يخفف أيضًا من أعراض التهاب بطانة الرحم. لذا دلكي به السرة لمدة 15 دقيقة تقريباً، يفضل القيام بالتدليك بواسطة زيت الخروع مرتين يومياً قبل موعد الدورة بأسبوع.

4. تعزيز الخصوبة عند النساء

يلعب زيت الخروع دورًا مهمًا في التخلص من السموم وتعزيز ارتفاع هرمون الإستروجين و زيادة سماكة بطانة الرحم الرقيقة.

5. يخفف من آلام وأوجاع المفاصل

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يعتبر زيت الخروع علاجاً فعالا للتخلص من التهاب الأعصاب وآلام المفاصل. وذلك، بسبب احتوائه على مضادات الالتهاب وحمض الريسينوليك.

فإذا كنت تعانين من التهاب المفاصل والأعصاب، عليك بتدليك السرة يومياً للتخلص من آلامها لأنها ستمتص زيت الخروع ووتقوم بنشره في الجسم بأكمله لتليين المفاصل والتخفيف من التيبس.

6. التقليل من البثور وحب الشباب

ضعي الزيت على السرة لمدة عشرة دقائق للحصول على وجه متوهج والتخلص من عيوب البشرة حيث يحارب هذا الزيت الجذور الحرة في جسمك، وهي المسؤولة عن تسريع ظهور علامات الشيخوخة، مما يؤدي إلى تأخير ظهور التجاعيد. وذلك، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

كما يقضي زيت الخروع على البكتيريا الموجودة على وجهك، والتي يمكن أن تسد مسام الوجه وتؤدي إلى ظهور حب الشباب. وذلك، بفضل خصائصه المضادة البكتيريا.

يمكنك مزج الزيت مع زبدة الشيا لترطيب البشرة .

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المصدر:هيلث لاين